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39% самарцев сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе

14 февраля 2025 09:59
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39% самарцев сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе имеющие детей школьного возраста.


Депутаты Госдумы готовят законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

82% самарцев поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.

Как показало исследование SuperJob, 39% горожан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (46% против 33% соответственно). Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (25%), среди тех, кто моложе 35 лет, — 47%. О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщили 24% родителей.


Время проведения: 10—13 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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