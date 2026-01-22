Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре открыли каток на набережной у Некрасовского спуска
Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания

98
В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

37% экономически активных самарцев не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. 21% согласны на компромисс не более чем в 5%, и столько же — не более чем в 10%. Таким образом, большинство горожан (58%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда.

Мужчины демонстрируют большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова (39 и 36% соответственно).

Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35—45 лет: 49% из них не готовы снижать ожидания. Молодежь до 24 лет более лояльна: лишь 23% не готовы снизить запросы, а 22% согласны на уступку в 10%.

Среди респондентов с заработком от 150 тысяч рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (49%), а средний допустимый процент снижения, напротив, минимален (8,8%).

Наличие постоянной работы существенно влияет на позицию. Среди работающих граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше (42% против 32% среди безработных), и это закономерно, так как именно недовольство зарплатой чаще всего заставляет трудоустроенных людей искать нового работодателя.
 

Время проведения: 12—19 января 2026 года

Теги: Опрос

Новости по теме
Для 35% самарцев личный успех в работе важнее, чем командный
20 января 2026, 10:28
Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (41 и 30% соответственно). Общество
315
Самарцы рассказали, какие страны они больше всего боятся посещать из-за языкового барьера
20 января 2026, 10:08
Несмотря на то, что 79% опрошенных из Самары опасаются путешествовать из-за языкового барьера, большинство не готовы отказываться полностью от путешествий. Туризм
339
Почти каждая пятая компания Самарской области столкнулась с острым дефицитом кадров в 2025 году
20 января 2026, 09:54
23% самарских компаний считают, что сложности подбора напрямую связаны с высокой долей ручного труда и недостаточной автоматизацией бизнес-процессов. Экономика
455
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
2
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
343
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
351
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
350
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
352
