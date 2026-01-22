37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

37% экономически активных самарцев не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. 21% согласны на компромисс не более чем в 5%, и столько же — не более чем в 10%. Таким образом, большинство горожан (58%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда.



Мужчины демонстрируют большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова (39 и 36% соответственно).



Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35—45 лет: 49% из них не готовы снижать ожидания. Молодежь до 24 лет более лояльна: лишь 23% не готовы снизить запросы, а 22% согласны на уступку в 10%.



Среди респондентов с заработком от 150 тысяч рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (49%), а средний допустимый процент снижения, напротив, минимален (8,8%).



Наличие постоянной работы существенно влияет на позицию. Среди работающих граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше (42% против 32% среди безработных), и это закономерно, так как именно недовольство зарплатой чаще всего заставляет трудоустроенных людей искать нового работодателя.



Время проведения: 12—19 января 2026 года