36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб компаний из города.

В Самаре представители кадровых служб 36% компаний сообщили, что «растят» кадры на руководящие позиции внутри организации. Чем крупнее компания, тем больше возможностей для применения этой стратегии: готовят руководителей из числа сотрудников 48% предприятий с численностью от 1000 человек и лишь на 3 из 10 со штатом до 100 сотрудников (28%). Тактика формирования внутреннего резерва топ- и мидл-менеджеров чаще используется в сфере продаж (56%) и услуг (49%).



В 33% компаний формируют резерв из внешних соискателей, которых можно пригласить на работу, если появится вакантная позиция. Это принцип чаще применяется в небольших организациях (36% среди компаний с численностью от 100 сотрудников против 27% — от 1000). Чаще формируют резерв из числа соискателей на предприятиях, чья деятельность связана с IT (47%), а также в банках и финансовых компаниях (45%).



24% организаций вообще не ведут базу кадрового резерва, предпочитая закрывать вакансии по мере необходимости на открытом рынке. Такого подхода чаще придерживаются в небольших компаниях до 100 сотрудников, в производственном и транспортном секторе. По мнению эйчаров, «в быстро меняющихся условиях эффективнее искать сотрудников здесь и сейчас».

Время проведения: 18 апреля — 20 мая 2025 года