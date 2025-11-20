35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон

124

В Самару доставлена новая специализированная техника для более качественной и оперативной уборки тротуаров, проездов, дорог и общественных пространств. Это 16 уборочных машин – восемь мини-погрузчиков «Шмель» с ковшами и щетками и столько же мини-пылесосов ЗИК. В настоящее время началась их приемка.



«Необходимо постепенно и планомерно увеличивать использование средств малой механизации, о чем я говорил еще в прошлом году. Эти «малыши» как раз решают эту задачу, меняют тяжелый ручной труд на более эффективный – механизированный, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Мини-пылесосы и мини-погрузчики могут применяться не только зимой, но и летом для проведения различных работ. В зимний период, например, их можно использовать как снегоуборочные машины и как технику для противогололедных смесей, кроме того, они универсальны и манёвренны за счет небольших размеров».



Специализированная техника изготовлена специалистами ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» в г. Екатеринбурге и на заводе «Оружейные мастерские» в Удмуртии. Гарантия на приобретенные машины составляет два года.



«Современная техника предназначена для всесезонной работы и укомплектована как летним, так и зимним оборудованием – например, бункерами для противогололедной обработки. Всё оборудование удобное, переустанавливается за 15 минут, – рассказала директор МП «Благоустройство» города Самары Ольга Устинова. – Прежде всего, через платформу «Госуслуги» поставим все машины на учет в Гостехнадзоре, затем направим их по большей части для работ в Ленинском и Железнодорожном районах. В историческом центре, с учетом узких улиц, техника в мини-формате особенно нужна. Зимой с её помощью будем подметать и расчищать территории, распределять противогололедные материалы, а летом выполнять подметание со смачиванием».



Отметим, что до конца 2025 года запланирована еще одна поставка 43 единиц специализированной техники, из них 27 универсальных комбинированных дорожных машин на базе шасси «КАМАЗ-65115» – для работ на автодорогах. Из таких машин формируются автопоезда, чтобы очищать проезжие части сразу по всей ширине. Также в Самару поступит 8 комбинированных машин меньших габаритов на базе шасси «Валдай-12» – для очистки узких улиц, тротуаров, выходов на пешеходные переходы, 3 шнекороторных снегопогрузчика и 5 ковшовых мини-погрузчиков.



Прибывшие ЗИК и «Шмели», а также уборочная техника из следующей поставки выйдут в город уже этой зимой после проверки, регистрации и обкатки. Напомним, всего для обеспечения чистоты и порядка на городских улицах и общественных пространствах Самары предстоящей зимой задействуют более 450 единиц спецтехники и до 5 тысяч рабочих.