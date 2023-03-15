34% самарцев хотят уволиться в ближайшее время

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Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил 2100 россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области, как они оценивают шансы на трудоустройство этой весной.

52% респондентов считают, что сейчас неблагоприятное время для поиска новой работы, тем не менее 34% собираются рискнуть и сменить место.

Самарцы считают, что самыми доступными для поиска сферами в данный момент являются рабочие профессии (30%) и услуги (23%). Далее идут продажи (15%), промышленность (11%), транспорт (9%). Остальные сферы получили незначительное количество голосов.

Респонденты также уверены, что труднее всего будет получить работу в таких сферах, как энергетика и добыча сырья (32%), бухгалтерия, финансы и банки (20%), ИТ (10%), юриспруденция (7%).

Самой устойчивой и перспективной, по мнению респондентов, в настоящее время с большим отрывом считается ИТ (37%), далее следуют медицина и фармация (15%), энергетика и добыча (12%), промышленность (12%).