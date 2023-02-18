330 доноров региона сдали кровь в февральскую рабочую субботу

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В Самарской области 330 доноров сдали кровь в февральскую рабочую субботу.



Спасибо всем, кто в эту субботу ответственно подошел к записи и приехал в учреждения службы крови Самарской области на запланированную кроводачу в назначенный временной интервал, сообщает Я ДОНОР САМАРА.



Теперь немного цифр:

- записались на сдачу крови 464 человека;

- по результатам предварительного медицинского обследования кровь смогли сдать 330 человек;

- общими усилиями доноров региона за один день банк донорской крови пополнился на 148 литров.

Фото: Я ДОНОР САМАРА