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330 доноров региона сдали кровь в февральскую рабочую субботу

18 февраля 2023 15:33
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За один день банк донорской крови пополнился на 148 литров.

В Самарской области 330 доноров сдали кровь в февральскую рабочую субботу. 

Спасибо всем, кто в эту субботу ответственно подошел к записи и приехал в учреждения службы крови Самарской области на запланированную кроводачу в назначенный временной интервал, сообщает Я ДОНОР САМАРА

Теперь немного цифр:

 - записались на сдачу крови 464 человека;
 - по результатам предварительного медицинского обследования кровь смогли сдать 330 человек;
 - общими усилиями доноров региона за один день банк донорской крови пополнился на 148 литров.

 

Фото:   Я ДОНОР САМАРА

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