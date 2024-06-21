Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоятся обменные гастроли Самарского и Тюменского театров драмы
Состоятся обменные гастроли Самарского и Тюменского театров драмы
Спрос на заказ цветов онлайн за последние четыре года вырос почти втрое
Спрос на заказ цветов онлайн за последние четыре года вырос почти втрое
Перекрыто 3 канала поставки наркотических средств на территорию Самарского региона
Перекрыто 3 канала поставки наркотических средств на территорию Самарского региона
Правительство Самарской области утвердило правила отлова бродячих животных
Правительство Самарской области утвердило правила отлова бродячих животных
33% мам в Самаре по окончании декретного отпуска меняют работу или увольняются
33% мам в Самаре по окончании декретного отпуска меняют работу или увольняются
Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет
Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет
В Тольятти кассирша пошла на кражу из кассы, чтобы погасить свои долги
В Тольятти кассирша пошла на кражу из кассы, чтобы погасить свои долги
Мужчина в Самаре в одном нижнем белье ночью пробрался к спящей семье, чтобы обокрасть их
Мужчина в Самаре в одном нижнем белье ночью пробрался к спящей семье, чтобы обокрасть их
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
2.79
EUR 91.45
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

33% мам в Самаре по окончании декретного отпуска меняют работу или увольняются

21 июня 2024 09:54
88
33% мам в Самаре по окончании декретного отпуска меняют работу или увольняются

Каждая девятая современная женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие матери детей в возрасте до 10 лет из города.

Каждая третья женщина (34%) берет отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а 55% — до трех лет. 1 из 9 женщин сообщила, что не брала такой отпуск и сразу после больничного по беременности и родам вышла на работу. 81% жительниц Самары, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно. И только 7% — по просьбе работодателя.

Среди тех, кто уходит в декретный отпуск, 33% по его окончании меняют работу или увольняются, еще 35% выходят вовремя. 21% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 9% горожанок — по просьбе начальства.

Незаменимым работницам чаще не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребенку 1,5 лет. А вот женщины, бравшие отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, чаще увольняются по его окончанию. Судя по комментариям, слишком многое меняется за этот период на работе, иногда даже организация перестает существовать.

Время проведения: 14 мая — 19 июня 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Поволжья жалуются на нехватку отпускных и то, что приходится работать на отдыхе
21 июня 2024, 09:19
Жители Поволжья жалуются на нехватку отпускных и то, что приходится работать на отдыхе
Чаще других (в 80% случаев) решают рабочие задачи в отпуске топ-менеджеры, производственники. Общество
106
34% самарцев относят себя к «жаворонкам»
20 июня 2024, 13:23
34% самарцев относят себя к «жаворонкам»
Среди мужчин оказалось больше «жаворонков». Общество
253
Пенсия мечты экономически активных самарцев составляет 47700 рублей в месяц
20 июня 2024, 10:12
Пенсия мечты экономически активных самарцев составляет 47700 рублей в месяц
Для сравнения, в прошлом году пенсионные ожидания были чуть меньше: 46500 рублей в декабре 2023 года и 46400 рублей в апреле 2023. Общество
265
В центре внимания
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
387
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
283
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
412
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
962
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
451
Весь список