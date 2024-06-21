33% мам в Самаре по окончании декретного отпуска меняют работу или увольняются

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Каждая девятая современная женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие матери детей в возрасте до 10 лет из города.

Каждая третья женщина (34%) берет отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а 55% — до трех лет. 1 из 9 женщин сообщила, что не брала такой отпуск и сразу после больничного по беременности и родам вышла на работу. 81% жительниц Самары, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно. И только 7% — по просьбе работодателя.



Среди тех, кто уходит в декретный отпуск, 33% по его окончании меняют работу или увольняются, еще 35% выходят вовремя. 21% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 9% горожанок — по просьбе начальства.



Незаменимым работницам чаще не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребенку 1,5 лет. А вот женщины, бравшие отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, чаще увольняются по его окончанию. Судя по комментариям, слишком многое меняется за этот период на работе, иногда даже организация перестает существовать.

Время проведения: 14 мая — 19 июня 2024 года