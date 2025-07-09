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32% самарцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров

9 июля 2025 10:06
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32% самарцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные сотрудники из города.

О конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров рассказали 32% самарцев. 53% работников утверждают, что таких споров у них не бывает. У 15% там, где они трудятся, вообще нет климатической техники.


Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 40% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 31%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 25%.

Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (42% против 28% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).

Время проведения: 26 мая — 11 июня 2025 года

Теги: Опрос

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