31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым

31 октября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с известным русским писателем, драматургом, публицистом и общественным деятелем Юрием Поляковым. Вам представится редкая возможность пообщаться с одним из самых читаемых авторов в России, чьи литературные работы регулярно переиздаются и экранизируются.

Юрий Михайлович Поляков – председатель Национальной ассоциации драматургов, экс-главред «Литературной газеты». Прежде всего он известен как автор произведений, так полюбившихся читателям всех возрастов: «Совдетство», «Быть русским в России», «Грибной царь», «ЧП районного масштаба».

В ходе предстоящего мероприятия писатель расскажет о своем творческом пути, книгах, жизненной позиции, планах на будущее, а также ответит на вопросы участников.

Встреча с Юрием Поляковым пройдёт в рамках двух проектов: III сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, а также сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

Ждём всех в Самарской областной универсальной научной библиотеке на встрече с одним из самых ярких представителей российского литературного сообщества!

31 октября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

12+