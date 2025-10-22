Я нашел ошибку
31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым
В Самарском университете им. Королёва стартовал X сезон Всероссийского конкурса «Спутник» для школьников 7-11 классов
В Самаре пройдёт Всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль вокального искусства «Надежда»
Объявлены победители XI Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»: это не Самарская область
Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
31 октября СОУНБ приглашает на творческую встречу с известным писателем Юрием Поляковым

22 октября 2025 15:21
94
31 октября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с известным русским писателем, драматургом, публицистом и общественным деятелем Юрием Поляковым. Вам представится редкая возможность пообщаться с одним из самых читаемых авторов в России, чьи литературные работы регулярно переиздаются и экранизируются.

Юрий Михайлович Поляков – председатель Национальной ассоциации драматургов, экс-главред «Литературной газеты». Прежде всего он известен как автор произведений, так полюбившихся читателям всех возрастов: «Совдетство», «Быть русским в России», «Грибной царь», «ЧП районного масштаба».

В ходе предстоящего мероприятия писатель расскажет о своем творческом пути, книгах, жизненной позиции, планах на будущее, а также ответит на вопросы участников.

Встреча с Юрием Поляковым пройдёт в рамках двух проектов: III сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, а также сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

Ждём всех в Самарской областной универсальной научной библиотеке на встрече с одним из самых ярких представителей российского литературного сообщества!

31 октября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

12+

