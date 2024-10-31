Я нашел ошибку
Главные новости:
В тройку сильнейших дежурных электромонтёров Холдинга вошли представители Оренбургского, Мордовского и Самарского филиалов.
В Самаре определены лучшие дежурные электромонтёры «Т Плюс»
Не развлечения ради, а учёбы для.
Подразделения «РКС-Самара» стали учебными площадками для студентов
Следственные изоляторы были организованы как новые учреждения уголовно-исполнительной системы, что позволило разделить содержание подозреваемых и обвиняемых с осуждёнными, которые отбывали наказания в тюрьмах.
31 октября 2024 года исполняется 61 год с момента создания следственных изоляторов в СССР
«Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность.
31 октября в Доме журналиста открывается фотовыставка «Семейный альбом»
Завтра на территории Самарской области ожидаются  осадки в виде мокрого снега и дождя.
ГАИ СО: сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания
Среди них артист Самарского театра драмы и театра-студии «Галифе» Александр Бригаднов.
Самарские артисты принимают активное участие в прививочной кампании
Для пациентов, у кого уже диагностирован атеросклероз мозговых артерий, важно своевременно начать лечение и постоянно принимать назначенные врачом препараты.
Тольяттинский врач: своевременное выявление и лечение болезней сердца и сосудов помогает предотвратить инсульт
С мошенничеством или фродом (от англ. fraud «мошенничество») можно столкнуться в самых разных сферах.
Видеоаналитика против фрода: как умные камеры помогают в борьбе с потенциальными случаями мошенничества
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.05
-0.28
EUR 105.22
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

31 октября 2024 года исполняется 61 год с момента создания следственных изоляторов в СССР

31 октября 2024 15:35
55
Следственные изоляторы были организованы как новые учреждения уголовно-исполнительной системы, что позволило разделить содержание подозреваемых и обвиняемых с осуждёнными, которые отбывали наказания в тюрьмах.

Это важное событие произошло благодаря решению Коллегии министерства охраны общественного порядка РСФСР в 1963 году. Следственные изоляторы были организованы как новые учреждения уголовно-исполнительной системы, что позволило разделить содержание подозреваемых и обвиняемых с осуждёнными, которые отбывали наказания в тюрьмах.

Приказом ФСИН России от 14 сентября 2006 года № 617 был установлен профессиональный праздник – День работников следственных изоляторов и тюрем, который отмечается 31 октября. Этот день подчеркивает важность и ответственность работы сотрудников данных учреждений. Он напоминает о значимости правовой системы и обеспечении прав человека в контексте уголовного процесса, а также о необходимости повышения уровня профессиональной подготовки и моральной поддержки работников сферы исполнения наказаний.

В настоящее время в Самарской области действуют четыре следственных изолятора: следственный изолятор №1 в Самаре, следственный изолятор №2 в Сызрани, следственный изолятор №4 в Тольятти и помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора на базе исправительной колонии №15 в Самаре.

В СИЗО содержатся подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых судебный процесс еще продолжается. Также в следственных изоляторах могут отбывать наказание осуждённые.
Осуждённый может быть допущен к работе в хозотряде учреждения, если он отбывает наказание в колонии общего режима, ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы и сам изъявил желание заниматься данным видом деятельности.

При исправительных учреждениях Самарской области имеются школы для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, комнаты психологической разгрузки, библиотеки и медицинские части. Также действуют объекты, используемые для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе для лиц, исповедующих православие и ислам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   УФСИН России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
158
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
198
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
223
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
466
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
1650
Весь список