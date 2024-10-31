31 октября 2024 года исполняется 61 год с момента создания следственных изоляторов в СССР

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Это важное событие произошло благодаря решению Коллегии министерства охраны общественного порядка РСФСР в 1963 году. Следственные изоляторы были организованы как новые учреждения уголовно-исполнительной системы, что позволило разделить содержание подозреваемых и обвиняемых с осуждёнными, которые отбывали наказания в тюрьмах.



Приказом ФСИН России от 14 сентября 2006 года № 617 был установлен профессиональный праздник – День работников следственных изоляторов и тюрем, который отмечается 31 октября. Этот день подчеркивает важность и ответственность работы сотрудников данных учреждений. Он напоминает о значимости правовой системы и обеспечении прав человека в контексте уголовного процесса, а также о необходимости повышения уровня профессиональной подготовки и моральной поддержки работников сферы исполнения наказаний.



В настоящее время в Самарской области действуют четыре следственных изолятора: следственный изолятор №1 в Самаре, следственный изолятор №2 в Сызрани, следственный изолятор №4 в Тольятти и помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора на базе исправительной колонии №15 в Самаре.



В СИЗО содержатся подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых судебный процесс еще продолжается. Также в следственных изоляторах могут отбывать наказание осуждённые.

Осуждённый может быть допущен к работе в хозотряде учреждения, если он отбывает наказание в колонии общего режима, ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы и сам изъявил желание заниматься данным видом деятельности.



При исправительных учреждениях Самарской области имеются школы для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, комнаты психологической разгрузки, библиотеки и медицинские части. Также действуют объекты, используемые для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе для лиц, исповедующих православие и ислам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: УФСИН России по Самарской области