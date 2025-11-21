Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
30 дополнительных мест в финале конкурса «Это у нас семейное» выделены полуфиналистам

21 ноября 2025 12:24

21 ноября 2025 12:24
108
30 дополнительных мест в финале конкурса «Это у нас семейное» выделены полуфиналистам

Для участников конкурса «Это у нас семейное», допущенных до окружных полуфиналов, в семейных аккаунтах на сайте этосемейноеф открылись дополнительные задания. Их выполнение даст еще одну возможность тем участникам, которые после своего полуфинала не станут его победителями, войти в число финалистов. 

 

Впервые для семейных команд, участвующих в окружных полуфиналах конкурса «Это у нас семейное», появилась дополнительная возможность попасть в финал. Выполнение дополнительных необязательных заданий поможет семьям улучшить свой результат, показанный на полуфинале, если по итогам семье не хватит баллов для победы. Задания уже доступны каждой команде, вышедшей в полуфинал, независимо от даты его проведения. 

«Дополнительные задания – уникальная возможность этого сезона для команд. Их прохождение может открыть семьям, которым не удалось стать лучшими в окружном полуфинале, дорогу в финал. Мы предусмотрели 30 дополнительных мест для тех, кто справится с этими заданиями лучше всего. Начинать участвовать можно в любое время – даже до проведения своего окружного полуфинала. Но часть заданий будет доступна ограниченное время, поэтому советуем заглядывать в семейный аккаунт как можно чаще. Самое главное, что участие не только позволит семье получить возможность стать финалистом, но и снова собраться теплым семейным кругом, чтобы провести время вместе. Поэтому призываю наших дорогих участников скорее присоединяться, чтобы успеть выполнить как можно больше разносторонних заданий и снова погрузиться в эту особую атмосферу», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По итогам выполнения дополнительных заданий будет сформирован общий рейтинг семейных команд. В нем будут учитываться результаты, которые семьи показали на полуфинале, а также количество баллов, заработанных за выполнение дополнительных заданий. 30 семей, оказавшиеся в топе рейтинга, будут приглашены в финал. Их фамилии станут известны после завершения всех полуфиналов.

 «Когда объявили, что будут выделены дополнительные места в финале, мы очень обрадовались. Мы были настроены на победу, но сильно переживали и не смогли сосредоточиться, для нас это был первый опыт участия вместе всей семьей. Так что для нас стало большой радостью, что мы можем дальше проходить испытания! А от самого полуфинала мы под большим впечатлением. Спасибо за эти возможности!» – сказала семья Альдиевых-Костоевых из Республики Ингушетия.

Творческие, игровые, интеллектуальные испытания будут публиковаться в семейных аккаунтах поэтапно с 19 ноября 2025 года по 10 мая 2026 года. Так, первым для выполнения открылось задание «Семейные мемы», где необходимо придумать три собственных оригинальных изображения, отражающих особенности и забавные ситуации в жизни семьи.

«Идея с дополнительными заданиями и местами в финал отличная! Мы не отчаиваемся, верим в свой успех. Атмосфера конкурса необыкновенная, мы никогда не были на мероприятиях такого масштаба. Конкурс сделан удивительными людьми, мы хотим продолжать. А если даже не получится, то это, как минимум, отличный повод провести время вместе», – отметили Атарщиковы-Костомаровы из Астраханской области.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующие очные мероприятия состоятся в Екатеринбурге для участников из УФО и Новосибирске – для участников из СФО. Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области

21 ноября 2025  11:22
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода

20 ноября 2025  13:23
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
