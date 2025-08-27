30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса

116

30 августа на Первомайском спуске набережной реки Волги, где расположена одна из площадок проекта «Самара в движении», состоится Самарский фестиваль фитнеса. Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 0+



С 15:00 начнет свою работу Аллея фитнес-клубов, с 15:30 стартуют занятия по йоге на траве:

- 15:30 – Наталья Краснянская, «Гора»

- 16:10 – Ольга Бурченкова, «INSIDE»

- 16:50 – Ксения Джибилова, «Атлетик»

- 17:30 – Татьяна Богачёва, «Paragraf»

- 18:10 – Гульшат Мусина (дыхательная практика)



С 16:00 начнутся мастер-классы от фитнес-клубов по джампингу, зумбе и другим направлениям:

- 16:00 – Джампинг

- 16:45 – Functional, «Fitness House»

- 17:00 – Зумба Kids, «Paragraf»

- 17:15 – Functional, «Гора»

- 17:30 – Зумба Стронг, «Fitness Boom»

- 17:45 – Functional, «Ботек»

- 18:00 – African dance, «Luxury Fitness»

- 18:15 – Атлетик



Также с 16:00 начнутся соревнования по пляжным видам спорта – волейболу, футболу, теннису, функциональному тренингу. Для детей с 17:00 до 19:00 будет работать анимационная площадка с аквагримом.



В 18:30 на сцене будут подведены итоги соревнований и состоится награждение победителей и призеров. С 19:00 всех гостей ждет общая тренировка по зумбе, а с 20:00 – open-air.

Фото: администрация Самары