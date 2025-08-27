Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса

27 августа 2025 17:15
116
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 

30 августа на Первомайском спуске набережной реки Волги, где расположена одна из площадок проекта «Самара в движении», состоится Самарский фестиваль фитнеса. Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 0+

С 15:00 начнет свою работу Аллея фитнес-клубов, с 15:30 стартуют занятия по йоге на траве:
- 15:30 – Наталья Краснянская, «Гора»
- 16:10 – Ольга Бурченкова, «INSIDE»
- 16:50 – Ксения Джибилова, «Атлетик»
- 17:30 – Татьяна Богачёва, «Paragraf»
- 18:10 – Гульшат Мусина (дыхательная практика)

С 16:00 начнутся мастер-классы от фитнес-клубов по джампингу, зумбе и другим направлениям:
- 16:00 – Джампинг
- 16:45 – Functional, «Fitness House»
- 17:00 – Зумба Kids, «Paragraf»
- 17:15 – Functional, «Гора»
- 17:30 – Зумба Стронг, «Fitness Boom» 
- 17:45 – Functional, «Ботек»
- 18:00 – African dance, «Luxury Fitness»
- 18:15 – Атлетик 

Также с 16:00 начнутся соревнования по пляжным видам спорта – волейболу, футболу, теннису, функциональному тренингу. Для детей с 17:00 до 19:00 будет работать анимационная площадка с аквагримом.

В 18:30 на сцене будут подведены итоги соревнований и состоится награждение победителей и призеров. С 19:00 всех гостей ждет общая тренировка по зумбе, а с 20:00 – open-air.

 

Фото:   администрация Самары

 

