Я нашел ошибку
Главные новости:
«Т Плюс» поддержала федеральный образовательный проект «Профессионалитет»
«Т Плюс» поддержала федеральный образовательный проект «Профессионалитет»
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре
Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре
Кабмин утвердил новую систему управления в области охоты
Кабмин утвердил новую систему управления в области охоты
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки
В Тольятти водитель сбил велосипедиста
В Тольятти водитель сбил велосипедиста
в 2024 году на территории губернии идет строительство 24 новых спортивных площадок.
В 2024 году на территории губернии идет строительство 24 новых спортивных площадок.
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90
-1.19
EUR 99.26
-1.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.
В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина
В губернии прошел финал соревнований "Высший класс"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки

3 сентября 2024 13:28
97
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки

Только 3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители Самары.

Лишь 3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Каждый второй (54%) в такой ситуации иногда берет трубку («Если жду звонка, например, по объявлению», «Иногда — по инерции»), а каждый шестой (17%) и вовсе не отвечает на звонок («Много мошенников»).

Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров: 34% против 24% среди женщин. Чем старше жители Самары, тем меньше среди них людей, которые всегда берут трубку, если видят неизвестный номер: так поступает каждый третий опрошенный в возрасте до 34 лет, а среди респондентов старше 45 лет — только каждый четвертый (25%).

Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше вероятность того, что человек ответит на звонок с неизвестного номера: всегда берут трубку 36% жителей Самары с зарплатой от 100 тысяч рублей и только 20% среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц. Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу «антиспам».


Время проведения: 30 августа — 2 сентября 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
о личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
03 сентября 2024, 12:57
О личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
Причем по сравнению с показателями аналогичного опроса 2022 года работодатели стали на 6% чаще интересоваться семейным положением кандидатов. Общество
121
Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше
03 сентября 2024, 12:43
Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше
Оказалось, что больше половины респондентов-мужчин не видят проблемы в том, что партнерша зарабатывает существенно больше них. Общество
131
В 46% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
03 сентября 2024, 09:49
В 46% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
Доля дистанционных работников от числа занятых в компании составляет 11%. Общество
185
В центре внимания
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
3 сентября 2024  14:00
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
75
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2024  11:53
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
155
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсада
3 сентября 2024  10:04
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
155
Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.
2 сентября 2024  22:28
Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета
546
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
2 сентября 2024  18:34
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
1001
Весь список