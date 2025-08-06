3 из 10 самарцев дают прозвища личным автомобилям

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие автомобилисты из города.



«Это просто кусок железа», — 61% самарцев относятся к личным автомобилям приземленно и не придумывают им прозвища.



3 из 10 автовладельцев придумывают клички своим машинам. «Ладушка», «Жигуленок», «Енотик» (Nissan Note), «Жук», «Джага», «Джеточка», «Каюшка», «Акцентик» — чаще всего горожане коверкают названия марок и моделей автомобилей (11% опрошенных). Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 6% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой. Еще по 3% — женскими или мужскими именами. 2 из 100 придумали машинам прозвища в честь героев фильмов, мультфильмов или литературных произведений. Еще 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс и проч. По 1% автовладельцев ласково называют свои транспортные средства девочками, малышками, красотками или используют производные названий цветов автоэмали: вишенка, черныш, снежок, голубчик и проч.

Время проведения: 23—30 июля 2025 года