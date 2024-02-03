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3 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

3 февраля 2024 18:52
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Эксперт рассказала, чем заменить брань и почему люди используют ее в своей речи.

В субботу, 3 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В России крепкие слова можно услышать повсеместно — на улице и в магазине, в школе и на работе и даже в кино.Обилие ненормативной лексики в речи человека может свидетельствовать и о его уровне культуры, и о его профессиональной среде, и о том, что он не умеет выражать эмоции иначе, рассказала «Парламентской газете» кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко

Если человек хочет избавиться от бранной лексики в общении, ему нужно регулировать свой эмоциональный фон. «Нужно разобраться, почему ему так хочется ругаться. А если он так выражает радость, то нужно научиться осознавать эту эмоцию и каким-то иным образом ее проявлять, а не скудным — через ненормативную лексику», — объяснила Овчаренко.

Это требует тренировки: нужно фиксировать в речи негативную бранную лексику и заменять ее на русский литературный язык. Чтобы выработать этот навык, нужна осознанная речь и паузы, чтобы заметить желание произнести такие слова и подумать, чем их можно заменить.

А чтобы повысить культуру языка, стоит читать много хороших текстов. Так увеличивается словарный запас, а речь становится более эмоционально насыщенной и окрашенной без бранных слов.

За нецензурную брань в парке или на остановке можно получить не только укоризненный взгляд прохожих, но и штраф от 500 до одной тысячи рублей или 15 суток ареста по статье 20.1 КоАП. Наказать так могут за мат и в других общественных местах.

Также оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч людей могут за оскорбление другого человека в неприличной форме. А если это сделано публично — от 5 до 10 тысяч рублей.

Если же человек в интернете в бранной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции или органам госвласти, он может получить штраф сначала в размере от 30 до 100 тысяч рублей, а за многочисленные нарушения — от 200 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За публичное оскорбление чувств верующих, согласно Уголовному кодексу, могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, привлечь к обязательным или принудительным работам или даже лишить свободы на срок до года. Если это преступление совершат в церкви, мечети или другом культовом здании, ответственность возрастет.

 

Фото:   pxhere.com

 

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