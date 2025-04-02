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3 апреля в Музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас»

2 апреля 2025 14:07
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Выставка «Советский Адидас» покажет, как западный бренд стал частью поздней советской культуры, оказав огромное влияние на моду и стиль жизни.

3 апреля в 19:00 в Музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас». Музей продолжает исследовать и презентовать эпоху 1980-1990-х годов, пытаясь уловить следы этого переломного времени. Времени, представляющего для нас особый интерес – ведь именно тогда и возникло нынешнее здание нашего музея и определилась его дальнейшая судьба.

Современная массовая культура России прочно усвоила разную одежду марки Adidas. Однако словосочетание «советский Адидас» сегодня звучит почти как парадокс. Но только для тех, кто не застал или плохо помнит это время. Заветные кроссовки для многих молодых людей тогда были желанным, но не всегда достижимым объектом. Спортивный бренд хоть ограниченно и проник в СССР, но обычному потребителю его было практически невозможно достать. Основная масса обуви и другой одежды шла профессиональным спортсменам.

Выставка «Советский Адидас» покажет, как западный бренд стал частью поздней советской культуры, оказав огромное влияние на моду и стиль жизни. Вы увидите эволюцию кроссовок, производившихся в СССР, от моделей для профессиональных спортсменов до повседневной обуви, ставшей одним из символов целой эпохи. Помимо аутентичной обуви отдельный интерес представляют кеды из линейки Adidas Spezial, перевыпущенные редкие архивные версии, представленные как дань уважения бренду.

Эта выставка – возможность вспомнить детство, юность, эпоху перемен и ощутить ностальгию по времени, когда «адики» были не просто обувью, а полноценным культурным феноменом, при этом так удобно сидевшим на ногах. 

На выставке представлена частная коллекция Ивана Борисова, владельца магазина обуви Queens, сообщает пресс-служба СОИКМ им.П.В.Алабина.

Музей имени Алабина. 
ул. Ленинская, 142

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОИКМ им.П.В.Алабина

Теги: Самара

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