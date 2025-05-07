29% россиян из кофе чаще всего предпочитают латте

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В категории готового кофе «с собой» лидируют латте, американо и капучино — на каждый из этих напитков приходится по 29% продаж. А вот раф оказался наименее популярным — его выбирают лишь 1% покупателей. Об этом говорится в исследовании аналитиков программы лояльности «Х5 Клуб», которые проанализировали продажи среди посетителей «Пятерочки» и «Перекрестка». С результатами ознакомились «Известия» 7 мая.

В России жители предпочитают пить растворимый кофе дома, тогда как в поездках они выбирают кофейные напитки. Растворимый кофе занимает 88% всех продаж, в то время как молотый кофе покупают лишь 6% потребителей, а зерновой — всего 3%.

Основная группа покупателей кофе — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, на которых приходится 62% продаж. Люди в возрасте 30–40 лет составляют 20% покупателей, а россияне старше 41 года — только 18%.

В 2024 году россияне приобрели 412,4 млн упаковок кофе, что на 8% больше по сравнению с 2023 годом. Продажи растворимого кофе увеличились на 9%, особенно в Волгоградской (+35%) и Свердловской (+20%) областях.

Молотый кофе стал более популярным, его продажи выросли на 7%, при этом Омская (+19%) и Новосибирская (+17%) области показали наибольший рост. Зерновой кофе также продемонстрировал увеличение продаж на 8%, особенно в Волгограде (+23%) и Красноярске (+21%).

А вот какао и горячий шоколад теряют спрос: в Новосибирской (–18%) и Омской (–17%) областях их покупают значительно меньше. Исключение — Волгоград, где продажи какао выросли на 24%.

Аналитики отмечают, что россияне постепенно переходят на зерновой кофе, отказываясь от сладких напитков вроде какао.