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29 ноября состоится V Медиафорум этнических и региональных СМИ

29 ноября 2021 11:32
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29 ноября состоится V Медиафорум этнических и региональных СМИ

29 ноября 2021 года состоится V Медиафорум этнических и региональных СМИ, проводимый Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Тема форума: «Новая этника. Вызовы XXI века в медиапространстве». 

Медиафорум этнических и региональных СМИ - универсальная площадка диалога и поиска новых эффективных форматов взаимодействия СМИ, этнокультурных организаций и органов власти для развития страны.

Традиционно участниками Медиафорума становятся более 400 профессионалов из почти 60 регионов России - представители СМИ, национальные активисты и представители власти.

«Наш Форум уже не в первый раз становится уникальной площадкой для обмена ценным опытом между коллегами в сфере межэтнической журналистики. В мероприятии принимают участие как практики с многолетним опытом, настоящие эксперты в области средств массовой информации, освещения межнациональных и межконфессиональных отношений, так и юные, начинающие журналисты, которым предстоит в будущем поддерживать высокий уровень профессионализма и качества информации, передаваемой в СМИ», - руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«Медиафорум выполняет главную задачу – обмен идеями и лучшими практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти, преодоление проблем, которые мешают развиваться нашей стране. Каждый из участников получает стимул для творчества, новые знакомства, а еще – непередаваемые ощущения полета и безграничных возможностей, которое возникает когда вместе собираются талантливые, неравнодушные и эффективные профессионалы», - член Общественной палаты России и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Запланирована работа тематических площадок «Этнокультурная тематика детских и молодежных СМИ», «Освещение миграционных проблем в СМИ», «Развитие внутреннего этнотуризма и этнобрендирование территорий».

Онлайн-трансляция V Медиафорума этнических и региональных СМИ
начнется 29 ноября 2021 года в 11.00 на сайте nazaccent.ru

 

 

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