29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»

В субботу, 29 ноября, в 15:00 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», состоится матч 17-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. «Акрон» – «Пари НН». Для удобства пассажиров работа общественного транспорта областной столицы будет усилена, в числе прочего будет организован развоз болельщиков после матчей.



С 13:00 до 17:30 МП «Трамвайно-троллейбусное управление» обеспечит бесперебойную работу трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, 22, 24, 25, проходящих в районе стадиона.



По окончании матчей развоз зрителей будет осуществляться следующим образом:



⁃ К 17:00 МП «Трамвайно-троллейбусное управление» подаст на остановку «Самара Арена» дополнительный подвижной состав трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, в том числе запланированы низкопольные трамваи;

⁃ К 17:00 на площадку в район «Мерседес-центра» на дублере Московского шоссе компания «Самара Авто Газ» подаст дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41 и 67 (по направлению в город);

⁃ К 17:00 на остановочный пункт «ул. Дальняя» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67 (по направлению в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей).



Отметим, что с 13:00 до 15:00 автобусы маршрутов №№ 1, 67 будут заезжать на территорию стадиона.