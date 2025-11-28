Я нашел ошибку
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»

58
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.

В субботу, 29 ноября, в 15:00 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», состоится матч 17-го тура  МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. «Акрон» – «Пари НН». Для удобства пассажиров работа общественного транспорта областной столицы будет усилена, в числе прочего будет организован развоз болельщиков после матчей.

С 13:00 до 17:30 МП «Трамвайно-троллейбусное управление» обеспечит бесперебойную работу трамвайных маршрутов  №№ 5, 11, 12, 22, 24, 25, проходящих в районе стадиона.

По окончании матчей развоз зрителей будет осуществляться следующим образом:

⁃ К 17:00 МП «Трамвайно-троллейбусное управление» подаст на остановку «Самара Арена» дополнительный подвижной состав трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, в том числе запланированы низкопольные трамваи;
⁃ К 17:00 на площадку в район «Мерседес-центра» на дублере Московского шоссе компания «Самара Авто Газ» подаст дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41 и 67 (по направлению в город);
⁃ К 17:00 на остановочный пункт «ул. Дальняя» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67 (по направлению в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей).

Отметим, что с 13:00 до 15:00 автобусы маршрутов №№ 1, 67 будут заезжать на территорию стадиона.

