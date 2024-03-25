29 марта стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Члены совета обсудили кадровые и финансовые и вопросы деятельности фонда, а также новые направления работы.
В Москве состоялось первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
Группа «Пикник» намерена провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Группа «Пикник» намерена провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»
На модернизацию дорожной сети Тольятти выделено 754 млн руб.
На модернизацию дорожной сети Тольятти выделено 754 млн руб.
Еще один проект из сферы культуры стал участником проекта АСИ «Сильные идеи для нового времени» из Самарской области
Еще один проект из сферы культуры стал участником проекта АСИ «Сильные идеи для нового времени» из Самарской области
В Самаре пройдет IV фестиваль своевременного танца "Круг лиц"
В Самаре пройдет IV фестиваль своевременного танца "Круг лиц"
Комитет Госдумы одобрил законопроект о легализации белых хакеров
Комитет Госдумы одобрил законопроект о легализации белых хакеров
Сотрудники самарского Росреестра провели семинар для адвокатского сообщества
Сотрудники самарского Росреестра провели семинар для адвокатского сообщества
В Кинельском муниципальном районе горели две бани
В Кинельском муниципальном районе горели две бани
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.61
0.66
EUR 100.22
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

29 марта стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"

25 марта 2024 12:59
134
29 марта стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"

С 29 марта по 14 апреля 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи
 и направленная на популяризацию традиций народов России.

2024 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи, в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

С 29 марта по 14 апреля всем школьникам нашей страны, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона будет предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинаций на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла» и опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, расширить их знания о мире прекрасного, научить гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России
 и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий 
 и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.

Фото предоставлено Роскультпроект.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024, 11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта начинается приём заявок. Культура
643
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024, 13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
Приём заявок по конкурсу «Бизнес-Старт» продлится до 22 апреля 2024 года. Бизнес
995
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024, 17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%. Общество
972
В центре внимания
29 марта стартует Всероссийская акция
25 марта 2024  12:59
29 марта стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"
132
Самарцев просят не переходить по льду на другую сторону Волги
25 марта 2024  10:53
Самарцев просят не переходить по льду на другую сторону Волги
191
В России – день траура по погибшим в
24 марта 2024  10:21
В России – день траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"
677
Из-за трагедии в Москве фестиваль
23 марта 2024  10:49
Из-за трагедии в Москве фестиваль "Друг Человека" 23 и 24 марта в Самаре не состоится
1469
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание
23 марта 2024  10:10
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание
896
Весь список