29 июля после футбольного матча будет подан дополнительный транспорт

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29 июля в 16:00 состоится футбольный матч между командами «Крылья Советов» (Самара) и «Динамо» (Москва). Они сыграют на поле стадиона «Солидарность Самара Арена».

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Кроме того, к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, которые следуют в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

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