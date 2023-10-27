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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 28-29 октября.

По данным Яндекс Погоды, 28 октября в Самаре выпадет небольшой снег, а температура достигнет +4°. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с.

В воскресенье, 29 октября, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +6°. Днем она поднимется до +7°, а вечером опустится до +4°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +13°…+20°.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Перми и Челябинска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -2° до 0°.