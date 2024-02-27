28 февраля пройдет Прямая линия с начальником Управления Госавтоинспекции ГУ МВД СО

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28 февраля 2024 года с 12:30 до 13:30 в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую телефонную линию.



Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, участию общественности в профилактических мероприятиях, направленных на повышение уровня безопасности самарских дорог, можно задать по телефону: 8 (846) 921-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос. Также можно озвучить свои пожелания и предложения по улучшению системы дорожной безопасности.

Фото: ГУ МВД СО