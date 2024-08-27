28 августа начальник ЦАФАП ГУ МВД Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»

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28 августа с 15.00 до 16.00 начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Сергеевич Башковатов проведет «прямую линию».



В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 921-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме, алгоритма обжалования постановлений по делу об административном правонарушении, «льготного» периода оплаты штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО