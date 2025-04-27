Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»
Будьте внимательны и осторожны!
28 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Авто конфисковано в доход государства.
Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани
В ходе расследования полицейские разыскали часть похищенного имущества и вернули его владельцу.
В Приволжском районе суд вынес обвинительный приговор вору
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
В Кошкинском районе водитель погиб в ДТП
В Кошкинском районе водитель погиб в ДТП
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025
В Самаре автомобилист наехал на 4-летнего ребенка
В Самаре автомобилист наехал на 4-летнего ребенка
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

28 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра

27 апреля 2025 15:21
87
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 28 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
26 апреля 2025, 19:57
В ближайший час в регионе ожидается сильный дождь
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Экология
392
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +6, +8°С.
26 апреля 2025, 17:05
27 апреля в регионе ночью возможен град, днем дождь, возможна гроза,до +14°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +6, +8°С.   Экология
388
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
25 апреля 2025, 16:15
26 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С. Экология
416
В центре внимания
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
240
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
140
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
608
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
513
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
947
Весь список