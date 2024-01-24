27 января пройдет новый благотворительный поход с хаски из реабилитационного центра "ФлагманВет"

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Ветеринарный центр «ФланманВет» совместно с клубом активного отдыха «Координаты. Самара» приглашают принять участие в шестом благотворительном походе с собаками породы хаски. Желающие могут зарегистрироваться на мероприятие в соцсетях организаторов.

Хаски Трип 6.0 состоится в субботу, 27 января, в окрестностях села Лопатино Волжского района. Участники похода вместе с собаками пройдут маршрут протяженностью около 6 км по красивым заснеженным полям. Впервые подопечные «ФлагманВет» хаски прокатят желающих на упряжке. На маршруте предусмотрен привал и дружеское общение у костра.

Хаски – очень активные, красивые, дружелюбные и ориентированные на человека собаки. Все животные, принимающие участие в походе, когда-то были брошены хозяевами и найдены на улицах, но сейчас они полностью социализированы и здоровы. В Хаски Трипах всегда участвуют кинолог и ветеринар. Перед походом проводится инструктаж о том, как вести себя с собакой.

Хаски Трип – это уникальное мероприятие, аналогичного которому нет в России. Проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра «ФагманВет». Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта. А также выгулять хаски, которым очень нужна активность. Участники похода могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.

Первый Хаски Трип был проведен ветцентром «ФлагманВет» и клубом «Координаты. Самара» в декабре 2022 года. В 2023 году прошло еще четыре похода, последний из которых состоялся 8 мая и был посвящен памяти ВОВ. Количество участников самого массового Хаски Трипа приближалось к сотне.

Фото: "ФлагманВет"