268 самарских управленцев повысили квалификацию по программе «Лидеры производительности»

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Открыт прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». В этом году повысить квалификацию смогут более 750 руководителей предприятий России.

Эксперты программы «Лидеры производительности» порядка 4 лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через программу уже прошли около 9,5 тысяч специалистов. В Самарской области с 2019 года, за весь период реализации национального проекта «Производительность труда», смогли пройти обучение 268 управленцев.

Отметим, что для участников нацпроекта «Производительность труда», реализуемого по решению Президента России, обучение является бесплатным. Оно проходит в смешанном формате, который предусматривает очные занятия в Москве на площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, а также дистанционную межмодульную работу.

Подать заявку на обучение можно на сайте центрпроизводительности.рф. Всего в 2024 году запланировано четыре потока обучения. Регистрация на первый поток продлится до 30 января, а на второй поток — до 29 февраля.

О правилах приема слушателей, датах и критериях отбора на потоки текущего года и ключевых изменениях в программе расскажут на стартовой онлайн-конференции 24 января в 10.00 часов по московскому времени. Для участия необходима регистрация по ссылке https://goo.su/JEHa.

Фото: департамент информационной политики СО