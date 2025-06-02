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260 малых и средних предприятий региона занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей

2 июня 2025 17:24
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Производителям удается не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создавать свои уникальные продукты. 

В Самарской области 260 малых и средних предприятий занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей, приводит данные Корпорация МСП. Производителям удается не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создавать свои уникальные продукты. 

«Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Мы активно развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение», - подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области

Основатель мастерской «Арт Баланс» Ольга Михайлова из Тольятти с 2021 года занимается производством детских развивающих наборов. Индивидуальный предприниматель отмечает, что при выборе направления руководствовалась тем, что работа для детей – это вклад в будущее. В развитии проекта помогает господдержка - мастерская получала грант для социальных предприятий. 

«Из личного опыта скажу, что поддержку от государства получала неоднократно. Это информационная, консультационная и финансовая, в виде гранта. Выиграть на конкурсной основе грант - это не только средства на развитие, это ещё и признание проекта», - рассказала Ольга Михайлова.

В целом по России число компаний-МСП, работающих в сфере детских товаров и услуг, превысило 14,5 тысяч, рост за последние три года - почти 10%. 

В 2023 году выручка таких предприятий составила около 188 млрд рублей. Среди всех МСП более 7,9 тысяч занимаются дневным уходом за детьми. Еще порядка 2,5 тысяч предоставляют образовательные услуги и услуги отдыха детей и их оздоровления. В производстве детских игрушек задействовано свыше 1,9 тысяч компаний. 

«Количество МСП в сфере детских товаров и услуг ежегодно увеличивается более чем на 400 компаний в последние три года. Объем финансирования таких предприятий с поддержкой Национальной гарантийной системы составил более 9 млрд рублей за этот период. Российским производителям удалось не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создать свои уникальные продукты», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   pxhere.com

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