26% самарцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

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Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Самарской области, и выяснил, что 26% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами. Опрос проводился с 10 по 22 октября.

В топ самых популярных вакансий для подработки вошли:

таксист — 15%;

курьер — 13%;

комплектовщик товаров — 10%;

бухгалтер — 9;

няня — 6%;

продавец — 5%;

репетитор — 5%;

работник кол-центра — 5%;

грузчик — 4%;

аниматор — 3%;

промоутер — 3%;

официант — 3%;

компьютерный мастер — 3%;

кассир — 2%;

догситтер, котоняня — 1%;

фотограф — 1%.

Остальные 12% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.

Респонденты планируют подрабатывать по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа):



чтобы пополнить накопления — 42%;

ради материальной подстраховки — 30%;

из-за небольшого размера основной зарплаты — 29%;

чтобы быстрее закрыть кредиты — 22%;

чтобы быстрее избавиться от других долгов — 20%;

подработка является хобби — 11%.

За ноябрьские праздники 45% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 000 до 10 000 рублей, 24% — до 5 000 рублей, 12% — 10 000-15 000 рублей, 12% — более 15 000 рублей. Остальные (7%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.