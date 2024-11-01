26% самарцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

Я нашел ошибку
Главные новости:
На Солнце произошли четыре мощные вспышки
На Солнце произошли четыре мощные вспышки
В областную туберкулезную больницу регионального УФСИН не дали передать наркотики
В областную туберкулезную больницу регионального УФСИН не дали передать наркотики
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
Самарцы рассказали о том, как борются с волнением перед собеседованием
Самарцы рассказали о том, как борются с волнением перед собеседованием
Самарские ученые готовят к запуску спутник для мониторинга "космической погоды"
Самарские ученые готовят к запуску спутник для мониторинга "космической погоды"
Владимир Якушев: При поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной городской среды
Владимир Якушев: При поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной городской среды
Сделать прививку от гриппа и COVID-19 теперь можно в МЕГЕ
Сделать прививку от гриппа и COVID-19 теперь можно в МЕГЕ
В России легализован майнинг криптовалют
В России легализован майнинг криптовалют
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.02
-0.03
EUR 105.52
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

26% самарцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

1 ноября 2024 09:10
114
26% самарцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Самарской области, и выяснил, что 26% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами. Опрос проводился с 10 по 22 октября. 

В топ самых популярных вакансий для подработки вошли: 

 

  • таксист — 15%;
  • курьер — 13%;
  • комплектовщик товаров — 10%;
  • бухгалтер — 9;
  • няня — 6%;
  • продавец — 5%;
  • репетитор — 5%;
  • работник кол-центра — 5%;
  • грузчик — 4%;
  • аниматор — 3%;
  • промоутер — 3%;
  • официант — 3%;
  • компьютерный мастер — 3%;
  • кассир — 2%;
  • догситтер, котоняня — 1%;
  • фотограф — 1%.

Остальные 12% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.

Респонденты планируют подрабатывать по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа): 
 

  • чтобы пополнить накопления — 42%; 
  • ради материальной подстраховки — 30%; 
  • из-за небольшого размера основной зарплаты — 29%;
  • чтобы быстрее закрыть кредиты — 22%;
  • чтобы быстрее избавиться от других долгов — 20%; 
  • подработка является хобби — 11%.

За ноябрьские праздники 45% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 000 до 10 000 рублей, 24% — до 5 000 рублей, 12% — 10 000-15 000 рублей, 12% — более 15 000 рублей. Остальные (7%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый самарец
31 октября 2024, 13:34
Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый самарец
Тревожность при увольнении больше свойственна поколению Y. Общество
418
32% россиян планируют работать в ноябрьские праздники
31 октября 2024, 12:42
32% россиян планируют работать в ноябрьские праздники
Некоторые россияне предпочитают отдыхать в другое время года, а ноябрьские дни использовать для работы — таких ответов оказалось 7%. Общество
337
43% самарцев не готовы снижать ожидания по заработной плате в процессе трудоустройства
31 октября 2024, 10:17
43% самарцев не готовы снижать ожидания по заработной плате в процессе трудоустройства
Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату, чем трудоустроенные. Общество
256
В центре внимания
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
58
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
468
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
346
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
351
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
560
Весь список