26% самарцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Самарской области, и выяснил, что 26% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами. Опрос проводился с 10 по 22 октября.
В топ самых популярных вакансий для подработки вошли:
Остальные 12% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.
Респонденты планируют подрабатывать по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа):
За ноябрьские праздники 45% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 000 до 10 000 рублей, 24% — до 5 000 рублей, 12% — 10 000-15 000 рублей, 12% — более 15 000 рублей. Остальные (7%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.