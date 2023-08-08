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26% самарцев контролируют траты своих детей

8 августа 2023 12:18
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26% самарцев контролируют траты своих детей

Карманные деньги у детей сейчас не редкость. Более половины родителей (54%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы.  Каждый четвертый самарец (26%) контролируют траты своих детей. Самые продвинутые взрослые (67%) считают выделение средств хорошим способом научить детей обращению с деньгами и планированию бюджета, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*. 

Более половины родителей (54%) обычно выделяют своим детям бюджет на карманные расходы.  Лишь 46% самарцев считают, что детям нельзя доверять деньги. Опрошенные родители считают, что в большинстве случаев их дети тратят свои карманные деньги на удовольствия. Среди множественного выбора вариантов ответов наиболее популярными стали покупки компьютерных и мобильных игр (37%). На втором месте оказались сладости (37%), а замыкает тройку статей расходов детей, по версии взрослых, газировка (22%).  Менее популярным объектами карманных трат стали детские игрушки: куклы, конструкторы, машинки и прочее (11%), фастфуд (11%) и различные детские гаджеты (11%).

Самарцы осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) стал совместный шоппинг родителей и детей (48%). Члены семьи вместе ходят по магазинам и выбирают товары по оптимальным ценам. Второй популярный способ – накопления (29%) – детей учат откладывать деньги на более нужные и крупные покупки, не тратя сразу всю сумму карманных. В топ-3 также вошел личный опыт родителей и их привычек ведения семейного бюджета (26%). Ребенку переводят деньги и просят, чтобы он самостоятельно отслеживал баланс и принимал решение о приобретении той или иной вещи. 

26% родителей ежемесячно выделяют на детские траты до 1000 рублей. 15% готовы рассмотреть сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а 30% - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Лишь 29% готовы и могут позволить ребенку тратить свыше 5 тысяч рублей в месяц.

«Обучение финансовой грамотности с раннего возраста –  важная часть воспитания детей и вклад в их благополучное будущее. С развитием электронных денег, появлением маркетплейсов, большого количества товаров и, конечно, развитием игровой индустрии это стало еще и актуальной необходимостью. Чтобы дети чувствовали себя уверенно в современном мире, им нужно объяснять, откуда берутся деньги, какова их ценность и как их можно преумножать. Чем раньше ребенок будет приучен к полезным финансовым привычкам - быть бережливым, учиться контролировать и анализировать свои расходы, уметь делать накопления на крупные покупки и заветные желания и т.д. - тем проще ему будет адаптироваться к взрослой жизни и быть успешным», – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1202 респондентов проведен во всех регионах России в июле 2023 года.   

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