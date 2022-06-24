26 июня в Самаре в Струковском саду отметят День молодёжи

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26 июня с 16:00 до 22:00 в Струковском саду отметят День молодёжи. Гостей мероприятия будут ждать мастер-классы, викторины, лекции.



Свои площадки представят такие молодёжные организации, как Самарский Дом молодёжи, Студенческие отряды Самарской области, «Волонтёры победы» Самарской области, Самарский Союз Молодёжи и другие. Гости праздника смогут пообщаться с представителями организаций и волонтерами, чтобы узнать больше об их основной деятельности в интерактивном формате.



Точкой притяжения зрителей станет развлекательная программа на открытой эстраде. В течение всего праздника на сцене будут проходить презентации организаций-участников. Здесь же выступит крупнейшая спортивная организация по чирлидингу «Крылья». Также зрители смогут принять участие в интерактиве «Делай добро, бро» от группы «КИНЕМО» и в первом в России музыкальном лото вместе с командой «MUSIC BINGO».



В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хэдлайнера выступит группа «Comedoz».

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