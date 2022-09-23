Я нашел ошибку
Главные новости:
У жителей региона появилась возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции интраназально.
В Самарской области началась назальная вакцинация от COVID-19
По итогам соревнования первое место занял студент ТЭФ Дмитрий Зубов.
В Самаре прошел шахматный турнир между студентами СамГТУ и сотрудниками ПАО «Т Плюс»
Сотрудники СИЗО-4 провели с учащимися школы № 10 города Жигулевск доверительный диалог о важности выбора будущей профессии.
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН СО проводят работу по профориентации с учащимися
Значимость события обозначил в приветственном адресе Игорь Комаров.
Окружной патриотический форум начал свою работу в Самаре
В Самарской области завершились чемпионат и открытый Кубок Вооруженных Сил России и Вооруженных Сил Республики Беларусь по военному троеборью.
Укрепляя традиции военного спорта: в Самарской области завершились чемпионат и Кубок ВС России и Беларуси по военному троеборью
Также в мобилизационные отделы прибывают представители различных предприятий, для получения повесток на своих работников.
В военные комиссариаты Самарской области прибывают мобилизованные граждане
Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений.
25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов»
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.83
-1.04
EUR 58.94
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

23 сентября 2022 16:39
85
Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений.

Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений. Присоединиться к конкурсу могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное, высшее образование и готовые делиться уникальными знаниями в своей сфере деятельности. Также могут заявить о себе участники прошлых сезонов «Лиги Лекторов», которые не вошли в число победителей.

Регистрация на третий сезон конкурса проходит на сайте Российского общества «Знание». Подать заявку можно по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Напомним, по итогам прошлого сезона от Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь, член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России».

«Лига Лекторов» стремительно набирает обороты: в первом сезоне осенью 2021-го было подано 2553 заявки из 350 городов в 80 субъектах РФ, а во втором сезоне весной текущего года количество заявок превысило 5000, заявки подали представители всех 85 российских регионов.

«Всероссийский конкурс просветителей открывает новые возможности для тех, кто хочет делиться опытом, знаниями. И нам важно, чтобы как можно больше людей смогли участвовать. Успехи финалистов прошлых сезонов — отличное тому подтверждение. Они выступают с лекциями и мастер-классами на наших форумах по всей стране, становятся спикерами на мероприятиях других организаторов, в передачах на телевидении и радио. Многие запускают свои проекты, движутся вверх по карьерной лестнице. Ведь конкурс помогает обрести уверенность в себе, прокачать ораторские способности, найти единомышленников и даже получить поддержку на развитие и продвижение просветительского контента», – подчеркнул Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание».

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников конкурса ждет несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.
На первом, дистанционном этапе зарегистрированные участники запишут и пришлют на оценку жюри 30-минутную видеолекцию. Лекции можно будет присылать с 1 сентября по 9 октября.

На региональном этапе в ноябре — декабре конкурсанты проведут очные лекции на площадках в регионах России. Следующим станет онлайн-этап — дистанционное выступление участников конкурса перед открытой аудиторией. Трансляция будет доступна всем желающим на официальном сайте конкурса и в социальных сетях Российского общества «Знание». Зрители смогут поддержать понравившихся конкурсантов лайками.

Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — запуск «Школьной Лиги Лекторов». Инициатива призвана популяризировать просветительскую деятельность в молодежной среде и поддержать активных ребят, желающих реализовать себя в просвещении, освоить ораторское искусство. Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, участники летних тематических программ всероссийских детских центров в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми направлениям, что и основная «Лига Лекторов», в финале будут выбраны 20 победителей.

Важной составляющей конкурса как для взрослых лекторов, так и для школьников станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне: победители прошлого сезона делились лайфхаками, помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» — новое направление, которое будет запущено в сентябре и нацелено на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание».

Кульминацией третьего сезона «Лиги Лекторов» станет финал в Москве в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с лекциями в ведущих московских вузах. Выступления оценит открытая аудитория слушателей и экспертный совет.

Имена 50 лучших из лучших организаторы «Лиги Лекторов» объявят на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
137
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
205
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
23 сентября 2022  12:08
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
236
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
23 сентября 2022  11:48
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
208
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
572
Весь список