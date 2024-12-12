25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России»

76

Общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России».

Конкурс будет проходить с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Его основная цель - вовлечение большего количества людей в вопросы благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды, сохранения культурных ценностей, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Уникальными эти елки сделают региональные ремесленники, мастера и предприятия народных художественных промыслов, которые как нельзя лучше отражают локальную аутентичность регионов.

С 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта в социальной сети ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас» https://vk.com/clubfkgs пройдет открытое онлайн голосование по выбору «Елки России». Субъекты, занявшие первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.