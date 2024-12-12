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25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России»

12 декабря 2024 14:46
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Общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России». 

Общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России». 

Конкурс будет проходить с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Его основная цель - вовлечение большего количества людей в вопросы благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды, сохранения культурных ценностей, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою Родину. 

Уникальными эти елки сделают региональные ремесленники, мастера и предприятия народных художественных промыслов, которые как нельзя лучше отражают локальную аутентичность регионов. 

С 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта в социальной сети ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас» https://vk.com/clubfkgs пройдет открытое онлайн голосование по выбору «Елки России». Субъекты, занявшие первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы. 

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

 

 

Теги: Самара

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