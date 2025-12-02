24 487 рыболовных сетей переданы сотрудниками СУ СО в зону СВО

Как сообщалось ранее, пятеро бывших сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте с декабря 2022 года по апрель 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили вещественные доказательства по уголовному делу, по которому они осуществляли оперативное сопровождение, в виде рыболовных сетей в количестве более 88 тысяч штук и более 10 тысяч многоходовых ловушек (раколовок), на общую сумму в 56 миллионов рублей. Незаконная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с приговором суда рыболовные сети в количестве 24 487 штук, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, переданы сотрудниками следственного управления в зону специальной военной операции.

Следователи СК России по Самарской области принимают участие в гуманитарных акциях с момента начала специальной военной операции. Оказание необходимой помощи нашим военнослужащим, отстаивающим интересы страны на передовой, будет продолжено, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.