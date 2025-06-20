22 июня пройдет всероссийская акция «Минута молчания»

В день начала Великой Отечественной войны - День памяти и скорби состоится всероссийская акция «Минута молчания». На одну минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века:
● прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов;
● прекращают работать кассы в торговых центрах;
● останавливается общественный транспорт;
● останавливаются личные автомобили;
● на предприятиях, где позволяет технологический цикл, останавливается работа.
Присоединяйтесь и вы ко всероссийской акции!
22 июня
12:15 по московскому времени (13:15 по самарскому времени)