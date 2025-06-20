22 июня пройдет всероссийская акция «Минута молчания»

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В день начала Великой Отечественной войны - День памяти и скорби состоится всероссийская акция «Минута молчания». На одну минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века:

● прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов;

● прекращают работать кассы в торговых центрах;

● останавливается общественный транспорт;

● останавливаются личные автомобили;

● на предприятиях, где позволяет технологический цикл, останавливается работа.

Присоединяйтесь и вы ко всероссийской акции!

22 июня

12:15 по московскому времени (13:15 по самарскому времени)