22 декабря пройдёт третий розыгрыш викторины «Вакцинация – это жизнь!»

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22 декабря в 13.00 пройдёт третий розыгрыш викторины «Вакцинация – это жизнь!», стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.



Розыгрыш состоится в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА», в официальном паблике «СОВА» ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская Область». Результаты розыгрыша будут опубликованы в «Волжской коммуне» в приложении «Вестник Правительства», на сайте «Карта жителя Самарской области» после завершения розыгрыша.



Номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.