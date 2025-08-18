22 августа Самара присоединится к Фестивалю «Русское лето. ZaРоссию» 

152

22 августа, в День государственного флага РФ, Самара присоединится к Фестивалю «Русское лето. ZaРоссию». (0+)

На площади Куйбышева для жителей и гостей города выступит российская певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша», а также артисты и коллективы Самарской области. Начало программы в 16:00, вход свободный.



В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне главными темами фестиваля стали гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.



Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа и уже прошел в Орле, Ярославле, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Прокопьевске и Чебоксарах. Также к нему присоединятся Кемерово, Псков, Великий Новгород, Кострома, Иркутск, Рязань, Оренбург и Новосибирск.



Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!», шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фото: администрация Самары