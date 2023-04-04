21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности

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В сложившихся на рынке труда нестабильных условиях все больше профессионалов задумываются о построении не привычной вертикальной, а так называемой горизонтальной карьеры, т. е. о смене сферы деятельности внутри компании либо с переходом в другую компанию. Такие случаи, когда специалист в сфере R&D переходил в маркетинг, маркетолог — в управление продажами или, например, продажник становился управленцем, давно не являются чем-то экзотическим в общемировой практике. Специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской Школы Управления опросили 1070 HR-специалистов и профессионалов как из отечественных компаний, так и из российских представительств международных корпораций о карьерных планах и, в частности, об их отношении к явлению горизонтальной карьеры.

Планы и желания

Как выяснилось, 46% опрошенных намерены строить свою карьеру традиционным образом, т. е. развиваться вертикально, 25% сказали, что хотят развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявили 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.

Ранее опыт смены карьеры имелся у 30% специалистов, причем 12% сделали это внутри своих компаний, а 18% вместе с карьерой сменили и компании. Среди тех, кто пока не менял карьеру (таких 70%), 45% и не планируют это делать в обозримом будущем, 12% планируют, 13% говорят, что хотели бы так поступить, но им мешают страхи или какие-то существенные обстоятельства.

Направления перехода

В топ-5 наиболее популярных сфер деятельности, в которые хотели бы перейти участники опроса, вошли управление персоналом (18%), IT (16%), маркетинг/PR/реклама (15%), продажи и развитие бизнеса (12%), закупки/логистика/склад/ВЭД (10%).

Причины

Отвечая на вопрос о причинах, по которым они уже сменили сферу деятельности или планируют сделать это, участники исследования рассказали, что им:

очевидно отсутствие перспектив роста в текущей профессии, хочется продолжить расти в другой сфере (30%);

не нравится то, чем они сейчас занимаются (22%);

хочется связать карьеру и хобби (20%);

хочется получить возможность работать удаленно (18%);

хочется исполнить давнюю мечту (10%).

Возможности

При этом 88% HR-специалистов сообщили, что в их компаниях есть теоретическая возможность перехода в другую сферу деятельности при определенных обстоятельствах:

при наличии компетенций переход возможен без потери дохода (38%);

при наличии релевантного опыта (15%);

если сотрудник особо ценен для компании (15%);

переход возможен только на начальную позицию, т. е., как правило, он не совсем горизонтальный, ему сопутствует понижение в должности и в доходе (12%);

при наличии профильного образования (4%);

при наличии профильного образования и релевантного опыта (4%).

Об отсутствии возможности горизонтального перехода внутри компании сказали 12% опрошенных. По их словам, в 10% случаев введение такой возможности и не планируется, в 1% — планируется и в 1% компаний уже идет разработка соответствующей программы.

43% опрошенных HR-специалистов отметили, что к ним в 2022 году обращались сотрудники с запросом о смене карьеры. Как рассказали респонденты, при наличии вакансии внутри компании 21% работодателей предпочтут перевести на нее своего сотрудника из другой сферы, 13% наймут «внешнего» кандидата, а в 66% случаев «все зависит от обстоятельств».