Я нашел ошибку
Главные новости:
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Илья Резник отмечает 85-летие
Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности

4 апреля 2023 12:42
80
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности

В сложившихся на рынке труда нестабильных условиях все больше профессионалов задумываются о построении не привычной вертикальной, а так называемой горизонтальной карьеры, т. е. о смене сферы деятельности внутри компании либо с переходом в другую компанию. Такие случаи, когда специалист в сфере R&D переходил в маркетинг, маркетолог — в управление продажами или, например, продажник становился управленцем, давно не являются чем-то экзотическим в общемировой практике. Специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской Школы Управления опросили 1070 HR-специалистов и профессионалов как из отечественных компаний, так и из российских представительств международных корпораций о карьерных планах и, в частности, об их отношении к явлению горизонтальной карьеры.

Планы и желания

Как выяснилось, 46% опрошенных намерены строить свою карьеру традиционным образом, т. е. развиваться вертикально, 25% сказали, что хотят развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявили 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.

Ранее опыт смены карьеры имелся у 30% специалистов, причем 12% сделали это внутри своих компаний, а 18% вместе с карьерой сменили и компании. Среди тех, кто пока не менял карьеру (таких 70%), 45% и не планируют это делать в обозримом будущем, 12% планируют, 13% говорят, что хотели бы так поступить, но им мешают страхи или какие-то существенные обстоятельства.

Направления перехода

В топ-5 наиболее популярных сфер деятельности, в которые хотели бы перейти участники опроса, вошли управление персоналом (18%), IT (16%), маркетинг/PR/реклама (15%), продажи и развитие бизнеса (12%), закупки/логистика/склад/ВЭД (10%).

Причины

Отвечая на вопрос о причинах, по которым они уже сменили сферу деятельности или планируют сделать это, участники исследования рассказали, что им:

  • очевидно отсутствие перспектив роста в текущей профессии, хочется продолжить расти в другой сфере (30%);
  • не нравится то, чем они сейчас занимаются (22%);
  • хочется связать карьеру и хобби (20%);
  • хочется получить возможность работать удаленно (18%);
  • хочется исполнить давнюю мечту (10%).

Возможности

При этом 88% HR-специалистов сообщили, что в их компаниях есть теоретическая возможность перехода в другую сферу деятельности при определенных обстоятельствах:

  • при наличии компетенций переход возможен без потери дохода (38%);
  • при наличии релевантного опыта (15%);
  • если сотрудник особо ценен для компании (15%);
  • переход возможен только на начальную позицию, т. е., как правило, он не совсем горизонтальный, ему сопутствует понижение в должности и в доходе (12%);
  • при наличии профильного образования (4%);
  • при наличии профильного образования и релевантного опыта (4%).

Об отсутствии возможности горизонтального перехода внутри компании сказали 12% опрошенных. По их словам, в 10% случаев введение такой возможности и не планируется, в 1% — планируется и в 1% компаний уже идет разработка соответствующей программы.

43% опрошенных HR-специалистов отметили, что к ним в 2022 году обращались сотрудники с запросом о смене карьеры. Как рассказали респонденты, при наличии вакансии внутри компании 21% работодателей предпочтут перевести на нее своего сотрудника из другой сферы, 13% наймут «внешнего» кандидата, а в 66% случаев «все зависит от обстоятельств».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
81
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
69
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
136
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
132
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
3 апреля 2023  12:25
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1122
Весь список