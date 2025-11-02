2 ноября в аэропорту Курумоч задержали несколько рейсов

174

В воскресенье, 2 ноября, в аэропорту Курумоч задержали рейсы. Такая же ситуация сложилась и в других ближайших городах — Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Уфе.



Причина — опасность атаки БПЛА, которую объявили в 0:58. Ограничения использования воздушного пространства начали действовать около двух часов ночи.



Транспортная прокуратура организовала мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг во время задержек рейсов.



В аэропортах открыли мобильные приемные. Кроме того, авиапассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45.



Известно, что небо в Самарской области открыли в 7:18, за время ограничений три самолета сели на запасном аэродроме.



Отбой опасности объявили в 11:23.

Источник: СОВА

Фото: pxhere.com