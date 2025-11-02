Я нашел ошибку
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.
Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка
Будьте внимательны и осторожны!
3 ноября местами в Самарской области ожидается туман
3 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи).
ГАИ СО: о режиме работы РЭО в период выходных и праздничных дней
Водитель получил телесные повреждения.
В Сызрани Lada Kalina после наезда на железобетонный блок рухнула в котлован  
Мероприятие входит в спортивную программу международного форума «Россия - спортивная держава».
Сегодня в Самаре стартуют Всероссийские соревнования по керлингу
Направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
В Самарской области полицейские и общественники провели уроки правовой грамотности с подростками
Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области.
«Телефон доверия» ГУ МЧС СО рабoтает круглосуточнo
С целью интеграции детей в сферу беспилотных технологий с раннего возраста.
Федерация гонок дронов СО заключила соглашение о сотрудничестве с АНО ДО «Планета детства «Лада»
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
2 ноября в аэропорту Курумоч задержали несколько рейсов

2 ноября 2025 11:59
174
Причина — опасность атаки БПЛА, которую объявили в 0:58

В воскресенье, 2 ноября, в аэропорту Курумоч задержали рейсы. Такая же ситуация сложилась и в других ближайших городах — Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Уфе. 

Причина — опасность атаки БПЛА, которую объявили в 0:58. Ограничения использования воздушного пространства начали действовать около двух часов ночи. 

Транспортная прокуратура организовала мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг во время задержек рейсов.

В аэропортах открыли мобильные приемные. Кроме того, авиапассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45.

Известно, что небо в Самарской области открыли в 7:18, за время ограничений три самолета сели на запасном аэродроме.

Отбой опасности объявили в 11:23.

Источник:   СОВА

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
448
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
500
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
795
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
686
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
572
