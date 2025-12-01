2 декабря глава Кировского района Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями

2 декабря в 18:00 глава Кировского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.



Среди тем, которые глава района затронет в ходе эфира, – реформа местного самоуправления, реализованная в областной столице в этом году, благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт дорог, реализация национальных проектов. Также глава района коснется темы жилищно-коммунального хозяйства, запуска отопительного сезона 2025-2026 и переселения из аварийного жилья.



В рамках эфира глава района ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы, которые вы напишете в комментариях к эфиру.



Прямой эфир пройдет здесь.

Фото: пресс-служба администрации Самары