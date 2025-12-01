2 декабря глава Кировского района Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями

Я нашел ошибку
Главные новости:
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
2 декабря глава Кировского района Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями

194
Также глава района коснется темы жилищно-коммунального хозяйства, запуска отопительного сезона 2025-2026 и переселения из аварийного жилья.

2 декабря в 18:00 глава Кировского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Среди тем, которые глава района затронет в ходе эфира, – реформа местного самоуправления, реализованная в областной столице в этом году, благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт дорог, реализация национальных проектов. Также глава района коснется темы жилищно-коммунального хозяйства, запуска отопительного сезона 2025-2026 и переселения из аварийного жилья.

В рамках эфира глава района ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы, которые вы напишете в комментариях к эфиру.

Прямой эфир пройдет здесь.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

