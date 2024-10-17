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19 октября в Самарской области состоится VI просветительская  акция «Всероссийский исторический кроссворд»

17 октября 2024 14:25
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В нынешней акции примет участие 71 регион, где будут открыты 460 площадок.

19 октября 2024 года в Самарской области состоится VI просветительская  акция «Всероссийский исторический кроссворд». Она пройдет в 71 регионе России на рекордном количестве площадок - 460. В этом году кроссворд посвящен истории книгопечатания, библиотечного дела, рукописям и книгам.

Организатор акции – Московский городской педагогический университет (МГПУ) при поддержке Государственной публичной исторической библиотекой России (ГПИБ России). Необычный формат, придуманный в МГПУ, поддержали в учебных заведениях, библиотеках и музеях по всей стране. Кроссворд будут разгадывать в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Самаре, Томске, Ярославле и других городах России. Одной из самых удаленных точек, где можно поучаствовать в акции, станет село Мильково на 300 км севернее Петропавловска-Камчатского, а самым необычным – село Ыб в Республике Коми.

География «Исторического кроссворда» с каждым годом расширяется. Если в прошлом году желающие проверить свои исторические знания собирались на 400 площадках в 63 регионах страны, то в нынешней акции примет участие 71 регион, где будут открыты 460 площадок.

Тема книг, рукописей, библиотечного дела с историей связана неразрывно. Книги и сами хранят в себе историю, и нередко становятся участниками исторических событий. Но от тех, кто будет разгадывать кроссворд, потребуются, в первую очередь, не энциклопедические знания и не историческое образование, а логика, азарт и желание отгадывать загадки. Поэтому приходить на акцию можно всей семьей.

Каждый участник получит тетрадь с кроссвордом, который он должен решить за 45 минут. Еще 15 минут дается, чтобы проверить правильность ответов. Организаторы подчеркивают, что «Исторический кроссворд» - это не экзамен и не тест, а возможность потренировать воображение и логику, провести время наедине с историей, вспомнить наше общее прошлое, узнать что-то новое и неожиданное.

Принять участие в «Историческом кроссворде» в Самаре и области можно на таких локациях как: 

Самарская публичная библиотека (ул. Куйбышева, д. 95),

Школа №80 (ул. Свободы, д. 81Б),

«Централизованная библиотечная система» (Екатериновская, Новоспасская, Обшаровская №1, Обшаровская №2, Спасская, Центральная межпоселенческая библиотеки) (с. Приволжье, ул. Мира, д. 11),

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (Московское ш, д. 34),

«Централизованная библиотечная система городского округа Похвистнево Самарской области» (г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 24),

Самарский филиал МГПУ (ул. Стара Загора, д. 76),

Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, д. 14а).Время: 19 октября 2024 года, 12:00 , сообщает пресс-служба Московского городского университета МГПУ .

 

фото представлено пресс-службой Московского городского университета МГПУ

Теги: Самара

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