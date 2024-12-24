17% самарцев получают спиртное в подарок на Новый год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это важно, так как если ребенок рождается вне брака, отцу придется еще доказать отцовство.
В Госдуме предложили женить россиян в роддомах
Космонавты попросили у Деда Мороза мирного неба и выполнения всех задач в 2025 году.
Российские космонавты на МКС рассказали Деду Морозу о сокровенном желании
Новогодний литературный бал – давняя традиция областной научной библиотеки.
«Феерия маскарада»: СОУНБ приглашает на литературный бал в преддверии Нового года
Дед Мороз и Снегурочка из чрезвычайного ведомства исполнили мечту 10-летнего Матвея из Самары.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»
С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории РФ иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, составит не более 90 дней в календарном году.
ГУ МВД СО информирует об изменениях в миграционном законодательстве, касающихся сроков пребывания иностранных граждан в России
Министр туризма Самарской области Артур Абрашитов отметил, что Самара - это ключевая точка для туристов, приезжающих в Самарскую область.
«Самарское гостеприимство – 2024»: в Самаре отметили лучших
Здание полностью отремонтировали, заменили окна и систему отопления, обновили зрительный, танцевальный и малый залы, комнаты кружковой работы.
В декабре состоялось торжественное открытие Алексеевского районного Дома культуры
В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей.
Жителей региона приглашают принять участие во втором сезоне конкурса для родительских комитетов
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.61
-0.73
EUR 105.25
-1.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

17% самарцев получают спиртное в подарок на Новый год

24 декабря 2024 11:09
179
17% самарцев получают спиртное в подарок на Новый годЗдравствуйте! Меня зовут Ксения, пресс-служба SuperJob. Делимся с вами новым исследованием.

Здравствуйте!

Меня зовут Ксения, пресс-служба SuperJob.

Делимся с вами новым исследованием.

                                                                                                                                                     

                   

 

17% самарцев получают спиртное в подарок на Новый год – SuperJob

 


В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из города.

 

17% самарцев рассказали, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: 10% такой подарок нравится, а 7% — не в восторге.

Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь, и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше горожане, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 16% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 10% из тех, кто моложе.

Каждый девятый респондент, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка — в большинстве случаев подобная невнимательность дарящего к жизненным принципам одариваемого раздражает, но есть среди непьющих и те, кого алкогольный подарок устраивает («Обычно передариваю нужным людям»).

В этот Новый год 7% экономически активных горожан планируют дарить алкогольные напитки. Чаще это те, кто сам их употребляет (10%): «Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина»; «Бутылка шампанского — уместный подарок к столу».

Своеобразный обмен алкогольными напитками происходит под Новый год на рабочих местах: судя по рассказам горожан, спиртное им чаще дарят коллеги, одаривать алкоголем в этом году также чаще всего планируют сослуживцев.
 

Время проведения: 17—20 декабря 2024 года

Кто обычно дарит алкоголь (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания частоты упоминаний)
• Коллеги
• Друзья
• Родственники
• Партнеры по бизнесу
• Работодатели
• Клиенты
• Одноклассники/сокурсники

Кому планируют дарить алкоголь (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания частоты упоминаний)
• Коллегам
• Родственникам
• Друзьям
• Партнерам по бизнесу
• Руководителю
• Врачам/медработникам
• Учителям/воспитателям

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Праздничное настроение уже ощущают 35% самарцев
24 декабря 2024, 13:56
Праздничное настроение уже ощущают 35% самарцев
Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового год уже появилось. Общество
139
Посчитали, сколько жители Самары тратят на алкоголь к Новому году
24 декабря 2024, 12:42
Посчитали, сколько жители Самары тратят на алкоголь к Новому году
Интересно, что в Самаре раньше других городов России начинают подготовку к Новому году. Общество
191
Каждый пятый самарец хочет избежать стресса, купив готовые блюда к Новому году
23 декабря 2024, 14:03
Каждый пятый самарец хочет избежать стресса, купив готовые блюда к Новому году
Как и в других регионах, «оливье» является безусловным лидером среди новогодних блюд — его хотят приготовить 75% самарцев. Общество
426
В центре внимания
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
165
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
174
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
24 декабря 2024  11:22
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
193
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
24 декабря 2024  09:37
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
213
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
390
Весь список