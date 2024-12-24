179

Здравствуйте!

Меня зовут Ксения, пресс-служба SuperJob.

Делимся с вами новым исследованием.

17% самарцев получают спиртное в подарок на Новый год – SuperJob



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из города.

17% самарцев рассказали, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: 10% такой подарок нравится, а 7% — не в восторге.



Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь, и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше горожане, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 16% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 10% из тех, кто моложе.



Каждый девятый респондент, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка — в большинстве случаев подобная невнимательность дарящего к жизненным принципам одариваемого раздражает, но есть среди непьющих и те, кого алкогольный подарок устраивает («Обычно передариваю нужным людям»).



В этот Новый год 7% экономически активных горожан планируют дарить алкогольные напитки. Чаще это те, кто сам их употребляет (10%): «Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина»; «Бутылка шампанского — уместный подарок к столу».



Своеобразный обмен алкогольными напитками происходит под Новый год на рабочих местах: судя по рассказам горожан, спиртное им чаще дарят коллеги, одаривать алкоголем в этом году также чаще всего планируют сослуживцев.



Время проведения: 17—20 декабря 2024 года



Кто обычно дарит алкоголь (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания частоты упоминаний)

• Коллеги

• Друзья

• Родственники

• Партнеры по бизнесу

• Работодатели

• Клиенты

• Одноклассники/сокурсники



Кому планируют дарить алкоголь (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания частоты упоминаний)

• Коллегам

• Родственникам

• Друзьям

• Партнерам по бизнесу

• Руководителю

• Врачам/медработникам

• Учителям/воспитателям