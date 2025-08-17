148

17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон. На старт вышли бегуны из 280 городов России, Казахстана, Италии, Египта, Узбекистана, Индии, Швейцарии.

Также в рамках Самарского марафона в этом году наш город принимает командный чемпионат России по марафону.

Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».

Забег проходит по историческому центру Самары. 5000 любителей бега вышли на старт дистанций 42,2, 21,1, 10 и 3 км, детского и инклюзивного забега, соревнований по северной ходьбе.

Старт забегу на 10 км дал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что губернатор Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию массового спорта в регионе.

«Сегодня на старте мы видим тысячи энергичных и амбициозных любителей спорта, готовых пройти испытания трассы, преодолеть усталость и дойти до финиша. Ваши упорные тренировки и стремление к достижению новых высот вдохновляют нас всех. Вы пример для всех жителей Самарской области, каждый из вас показывает, что сильная воля и решительность могут привести к большим результатам», — сказал Дмитрий Яковлев.

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО