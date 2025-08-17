Я нашел ошибку
Главные новости:
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».
17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон

17 августа 2025 14:20
148
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».

17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон. На старт вышли бегуны из 280 городов России, Казахстана, Италии, Египта, Узбекистана, Индии, Швейцарии.

Также в рамках Самарского марафона в этом году наш город принимает командный чемпионат России по марафону.

Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».

Забег проходит по историческому центру Самары. 5000 любителей бега вышли на старт дистанций 42,2, 21,1, 10 и 3 км, детского и инклюзивного забега, соревнований по северной ходьбе.

Старт забегу на 10 км дал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что губернатор Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию массового спорта в регионе.

«Сегодня на старте мы видим тысячи энергичных и амбициозных любителей спорта, готовых пройти испытания трассы, преодолеть усталость и дойти до финиша. Ваши упорные тренировки и стремление к достижению новых высот вдохновляют нас всех. Вы пример для всех жителей Самарской области, каждый из вас показывает, что сильная воля и решительность могут привести к большим результатам», — сказал Дмитрий Яковлев.

 

Фото:   Maxim Kalinkin/минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар".
16 августа 2025, 23:27
"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар". Футбол в Самаре
501
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
16 августа 2025, 19:38
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским». Спорт
452
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
16 августа 2025, 18:39
17 августа в регионе без осадков, до +27°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С. Экология
439
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
238
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
212
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
520
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
572
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
543
Весь список