17 апреля РТРС проведет плановые профилактические работы на мощных объектах телерадиовещания Самарской области

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В соответствии с графиком плановых профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в Самарской области будут проводиться отключения технических средств, задействованных в трансляции телерадиоканалов, сообщает филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».

На время проведения работ на мощных объектах телерадиовещания (радиотелевизионных станциях – РТС) планируются следующие остановки технических средств:

17 апреля 2023 года с 3:00 до 12:00 местного времени :

- профилактика на передающем оборудовании цифрового эфирного телевидения на РТС Самара (в зону охвата входит г.о. Новокуйбышевск), Жигулевск (в зону охвата входит г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;

- профилактика на оборудовании радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» на РТС Самара, Сызрань и радиоканала «Радио России» на РТС Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате;

17 апреля 2023 года с 3:00 до 17:00 местного времени :

- профилактика на оборудовании радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» РТС Жигулевск в аналоговом формате;

17 апреля 2023 года с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени :

- профилактика на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС), в связи с чем планируются остановка трансляции телевизионного канала «Губерния» («Самарское губернское телевидение») и радиоканала «Губерния» («Самарское губернское радио») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

17, 18, 19 апреля профилактические работы пройдут на оборудовании аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов.

Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Фото: pxhere.com