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17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

17 апреля 2023 10:26
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17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, установленный приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.

Самарский областной Совет ветеранов имеет свою историю, насыщенную событиями, хранящую традиции, передаваемые из поколения в поколение.

7 июня 1962 году был избран Совет пенсионеров при УВД Куйбышевского облисполкома, в составе 45 человек, во главе которого встал генерал-майор в отставке Кондратий Филиппович Кирсанов. 17 декабря 1986 года в связи с созданием Всероссийской организации ветеранов войны и труда Совет пенсионеров УВД был переименован в Совет ветеранов. Позднее Советы ветеранов были созданы в каждом органе внутренних дел области.

На посту председателя областного Совета К.Ф. Кирсанова сменил Иван Никитич Курочкин (1974 - 1979 г.). Через пять лет «вахту принял» Аркадий Васильевич Жегалов (1979 - 1985 г.). Затем председателем Совета был избран Николай Тимофеевич Яковлев. В 1998 году на должность был избран полковник внутренней службы Аркадий Алексеевич Красильников. С 2002-го по 2019 год ветеранскую организацию ОВД и ВВ Самарской области возглавлял полковник внутренней службы в отставке Вениамин Александрович Чернецов. Сегодня Совет возглавляет генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Петрович Глухов.

Организация ветеранов ОВД и ВВ Самарской области насчитывает более 27 тысяч человек. Эти люди в разные годы стояли на страже порядка и безопасности жителей области, боролись с пожарами, следили за порядком в исправительных учреждениях. Имена многих из них стали легендой, на их опыте учатся молодые сотрудники.

Приоритетные задачи ветеранского движения не потеряли своей актуальности. Важным остаётся вовлечение ветеранов в общественно-полезную деятельность, оказание содействия подразделениям МВД России в успешном выполнении оперативно-служебных задач, работа с молодыми сотрудниками ОВД и, конечно, оказание помощи пенсионерам в решении внезапно возникших социальных проблем.

Особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодёжи, бережно чтят память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. Имена погибших занесены в Книгу памяти и выбиты на мраморной плите у Вечного огня. Проводятся различные спортивные турниры памяти погибших, осуществляется шефство над местами захоронений товарищей. Стало традицией проведение ритуала принятия Присяги и посвящение в лицеистов у Вечного огня Мемориального комплекса памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, с участием ветеранов и руководства главка.

Наставничество – одна из эффективных форм работы ветеранов. Они активно участвуют в патриотическом и нравственном воспитании молодых сотрудников полиции.  Имея за плечами огромный и поистине бесценный профессиональный и жизненный опыт, ветераны с удовольствием передают его молодёжи.

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