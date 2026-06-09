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16% самарцев относятся к испытательному сроку при приеме на работу отрицательно

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16% самарцев относятся к испытательному сроку при приеме на работу отрицательно

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные жители города.


В Самаре спокойно к испытательному сроку при приеме на работу относятся 48% опрошенных, еще 33% воспринимают его с пониманием. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 16%.

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду: среди них спокойствие или понимание выражают 82 и 81% соответственно, негатив — по 16%.

Самые категоричные — респонденты 35—45 лет (среди них отрицательно настроены 18%).

Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (18%), чем закончивших вуз (12%).

Среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно, так и тех, кто отрицательно (54 и 19% соответственно).

Горожане, которым уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют спокойнее: 51% против 36% среди тех, кто не имел такого опыта, а негатива больше у не проходивших испытания при приеме на работу: 18% против 14% среди имеющих подобный опыт.
 

Время проведения: 25 мая — 2 июня 2026 года

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