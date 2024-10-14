16 октября в Особняке Клодта состоится открытие выставки "Ива́нов век"

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Открытие состоится 16 октября в 16.00. (6+)

Особняк Клодта открывает юбилейную выставку Ивана Васильевича Карпунова – живописца, который прожил почти век, создал свой самобытный стиль и оставил яркий след в самарском искусстве.

На выставке можно проследить историю жизни художника от детства в селе Мокрая Хохловка Рязанской губернии (благодаря помощи Рязанского областного научно-методического центра народного творчества) до зрелого периода через все драматичные перипетии XX века.

Детская картинная галерея хранит второе по объёму собрание картин художника, поступившее в музей ещё при жизни автора. Кроме этих картин, в выставку вошло 20 работ из Самарского художественного музея, где находится самое большое собрание художника, натюрморт из Музея истории города Новокуйбышевска, а также произведения из коллекций Маргариты Кожевниковой, Евгения Пашкевича, Сергея Рудняева, Татьяны Семиколеновой и других.

Кроме живописного «сюжета» через выставку проходит линия с воспоминаниями художника, фотографиями, архивными документами. Сохранившиеся крупицы этих сведений дают представление не только о творчестве, но и о житейском становлении мастера как источнике вдохновения и художественных образов. В воспоминаниях, записанных Валентиной Черновой, художник рассказывает о детстве, учителях, поисках своего почерка. А создать большее эмоциональное погружение в жизненные обстоятельства и картины художника помогают ароматы, которые специально для выставки были придуманы парфюмерной командой самарского бренда «Без повода».

Куйбышевским художником Иван Карпунов стал в 1936 году, когда приехал в наш город после армии и почти сразу устроился в Куйбышевское кооперативное Товарищество «Художник». В 1941 году он был мобилизован на строительство мостов, позднее переведен в части МВД.

В 1947 году Иван Карпунов был направлен в Москву, в Московскую Государственную художественную Изостудию, где преподавал Борис Иогансон. На стремление Карпунова стать его учеником Иогансон ответил: «У Вас душа, рука, глаз художника. Я не вижу здесь необходимости в ученичестве. Учиться будете у жизни».

По возвращении из Москвы Карпунов много работал над этюдами, работал в Художественном фонде, преобразованном из Товарищества «Художник».

Подлинный расцвет художника пришёлся на 80-е и 90-е годы, когда, выйдя на пенсию, Иван Васильевич стал посвящать всё своё время сочинению «свободных картин». Своими любимыми жанрами он называл натюрморт, портрет и пейзаж. Однако, по словам искусствоведа Татьяны Петровой «его произведения слабо вписываются в традиционные рамки. Их отличительная особенность – предельная композиционная простота и особое качество цвета. Главный подспудный принцип его творчества (вряд ли он чётко формулировал его для себя)– большое в малом, многое в немногом».

Его работы отличает узнаваемая плоскостная манера письма и симметричные композиции, которые, увиденные однажды, остаются в памяти надолго. В них сказывается влияние русской иконы XIV-XV вв., которую особенно ценил художник. Иван Васильевич говорил, что когда первый раз увидел икону, она потрясла его пятном, большими отношениями красного, синего, охр, отношениями теплого и холодного. Главным средством выражения в живописи для него был цвет: «Как угадать, чтобы картинная плоскость запела цветом».

Осенью 1997 года в Самарском художественном музее состоялась большая персональная выставка Ивана Васильевича Карпунова. Первая прижизненная выставка такого масштаба, на которой произошло настоящее «открытие» художника. Мастеру было 88 лет.

Одним из условий, которое поставил художник, было: «Я хочу, чтобы после выставки все работы были приобретены музеем, не хочу возвращать их в мастерскую». И картины, как любимые дети, которым художник посвятил десятки лет - внимательно вглядываясь, пробуя цвета, переписывая, обрели свои новые дома. Самарский художественный музей приобрел 15 картин, еще 15 работ художник подарил музею. Детская картинная галерея получила 24 полотна. Много картин Иван Васильевич Карпунов подарил своим друзьям.

Он скучал, навещал свои картины в музее, но у него «наступило чувство удовлетворения». А у нас появилась возможность встретиться с миром большого мастера на таких выставках, как эта.

Фото: пресс-служба Музея "Детская картинная галерея"