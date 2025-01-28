150 педагогов музыкальных, художественных школ и школ искусств России приняли участие в самарском конкурсе «Призвание»

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26 января, в областной столице подвели итоги юбилейного открытого городского конкурса профессионального мастерства среди педагогов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств «Призвание». Мероприятие, организованное администрацией города Самара, прошло на базе Детской музыкальной школы им. М.И. Глинки – соорганизатора конкурса.

«Призвание» - это традиционный смотр творческих сил и профессиональных умений преподавателей, концертмейстеров, методистов учреждений культуры. Вот уже десять лет мы проводим этот конкурс для позиционирования музыкального и художественно-изобразительного видов искусства в современном культурно-образовательном пространстве Самары. С каждым годом он демонстрирует свою востребованность, высокий исполнительский уровень участников и готовность педагогического сообщества к совершению профессиональных компетенций. В этом году в конкурсе приняли участие 150 специалистов из 25 детских школ искусств Самары и Самарской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска и Липецка», - пояснила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

В 2025 году конкурс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По условиям положения одно музыкальное произведение, художественная и творческая работа исполнялись участниками на военную тему.

В состав жюри «Призвания» вошли известные в городе и области педагоги-музыканты: заслуженные работники культуры России Евгений и Наталья Афанасьевы, заслуженный работник культуры Самарской области Елена Баранова, ведущий преподаватель отделения специального фортепиано самарского музыкального училища имени Шаталова Ирина Маргаритова, член Союза художников России Ирина Елизарова, представители профильного департамента администрации города Самара.

По итогам конкурса лауреатами стали 50 участников, в том числе солисты, творческие коллективы и авторы работ в номинациях «Исполнительное мастерство» (музыкальное искусство, художественно-изобразительное искусство) и «Творческая работа».

Гран-при конкурса присужден «Народному самодельному коллективу» педагогического оркестра русских народных инструментов «Волжский сувенир» самарской детской музыкальной школы имени Глинки.

Фото: администрация Самары