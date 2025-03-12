15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»

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Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны сообщает о старте Федеральной информационной кампании «Останови огонь!», направленной на снижение рисков возникновения из-за палов сухой травы и не затушенных костров природных (ландшафтных) пожаров на сельхозполях, в степях, в лесах, в населенных пунктах, дачных сообществах и на других территориях.

Времени на «информационную» раскачку нет. Во многих регионах страны из-за палов сухой травы на фонде малоснежной зимы и преждевременной весны пожарная обстановка осложнилась раньше обычного.

В конце февраля в результате несанкционированных палов сухой растительности произошли первые в 2025 году переходы огня природных пожаров на населенные пункты. В Приморском крае огнем уничтожено 18 нежилых строений. В начале марта из-за самовольных палов травы сгорели хозяйственный постройки в Калининградской области. Во Владимире сгорел жилой дом, хозяйка которого решила сжечь на участке сухую траву.

Огонь подбирается к лесным территориям. В феврале-марте из-за самовольных палов травы и перехода огня в лес с сельхозполей, земель запаса возникло 22 лесных пожара на землях лесного фонда в Приморском крае.

За последние дни география регионов, в которых начались палы сухой травы стремительно расширяется.