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Значение, приметы и традиции праздника.
15 февраля, православный мир отмечает Сретение Господне
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15 февраля, православный мир отмечает Сретение Господне

15 февраля 2023 16:49
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Значение, приметы и традиции праздника.

В среду, 15 февраля, православный мир отмечает Сретение Господне — один из важнейших двунадесятых праздников христиан. Торжество посвящено встрече человека с Богом и соприкосновению важнейших временных вех между собой. В 2023 году знаменательная дата приходится на среду. «Известия» знакомят читателей со значением праздника и сопутствующими ему традициями.

История праздника

Сретение отмечается через 40 дней после Рождества, так как именно на 40-й день Богородица принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Господу. Для старца Симеона, находившегося при храме, эта встреча была судьбоносной — по преданию, он ждал ее всю свою жизнь.

За много лет до этого праведник занимался переводом священного писания и изумился словам о том, что матерью Христа станет непорочная дева. Тогда Симеону явился ангел, пообещав, что христианин сможет воочию убедиться в исполнении пророчества.

Дня встречи с Иисусом праведник прождал всю свою жизнь, которая, по преданиям, продлилась около 300 лет. Как только Симеон увидел, как Дева Мария восходит по ступеням храма с младенцем, старец вышел к ним навстречу и взял ребенка на руки.

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля», — произнес он.

Свидетельства о праздновании Сретения доходят до нас еще с ранних веков нашей эры. В Византии в IV веке торжество стало общегосударственным. Современная церковь отмечает праздник в числе важнейших двунадесятых.

Традиции праздника

Как и в другие дни христианских праздников, в церквях проводятся литургии, а верующие посещают службу, исповедуются и причащаются. Сретение символизирует собой единение Ветхого завета с Новым, а также встречу человека с Богом. Недаром основой для этого события служит знаменательный день как в жизни Христа, так и Богородицы, в то время как остальные двунадесятые праздники имеют четкое разделение.

В день Сретения существует особая традиция — в церквях освящают свечи, именуемые «громницами» и призванные оберегать обладателей от всевозможных бедствий.

Для христианина момент Сретения наступает, когда он впервые обращается к Богу или осознанно переступает порог храма. Именно это событие празднуют в день торжества. Так как знаменательная дата не приходится на дни поста, хозяева не скупятся на праздничный стол. Единственное ограничение может соблюдаться, если день Сретения, как и в 2023 году, выпадает на пятницу или среду. Тогда мясные блюда следует заменить на рыбные деликатесы.

Приметы

В народе полагали, что Сретение также символизирует встречу зимы с приближающейся весной, и начинали готовиться к приходу нового сезона, обращая внимание на приметы погоды. Считается, что если:

мороз и безоблачное небо — весна придет поздно;

оттепель предвещает скорую смену сезонов;

солнце выглянуло перед закатом — морозы подходят к концу;

метель и вьюга сулят беды с урожаем, а капель, напротив, предвещает богатый на посевы год;

выпал снег на Сретение — весна будет долгой и дождливой.

Что можно и нельзя делать

В день двунадесятого праздника необходимо отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье. Стоит отказаться от дальних поездок и путешествий, провести время с домочадцами или пригласить гостей.

Нельзя оскорблять ближних, осуществлять злые умыслы и отказывать в помощи просящему.

Лучше всего в день Сретения заниматься добрыми делами, благотворительностью, помощью животных.

 

Фото:   ru.freepik.com

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